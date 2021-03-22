Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM По факту гибели 23-летней жительницы Екатеринбурга Полины Петровой на станции Билимбай (Свердловская область) возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

«Изучены записи с камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, допрошены работники локомотивной бригады, очевидцы, изъяты должностные инструкции работников железной дороги, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Дело открыли по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Девушка спешила на электричку, остановившуюся на третьем пути станции, и не заметила, что на второй путь пустили товарный поезд. Грузовой поезд сбил Полину Петрову, и та скончалась от полученных травм.

Родственники погибшей теперь намерены взыскать моральный ущерб с РЖД. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM брат Полины Александр Петров, сейчас идёт семья активно работает с адвокатом. «Адвокат говорит, что есть шансы взыскать моральный вред с РЖД. В частности, возместить расходы на похороны и на адвоката», — сказал Александр. В семье обращают внимание, что не хотят наживаться на горе, но намерены добиться справедливости. «Нельзя оставлять всё как есть», — считает брат погибшей.

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