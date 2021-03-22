Москва, , 11:56 — REGNUM Занятия 3D-моделированием могут помочь сформировать инновационное мышление, формируют востребованный вид мышления. К такому выводу пришли учёные Московского городского педагогического университета (МГПУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Чтобы доказать это предположение, эксперты провели педагогический эксперимент, в котором участвовали 58 студентов факультета компьютерных и физико-математических наук Вятского государственного университета. Для этого специалисты МГПУ выделили признаки «инновационной деятельности», отобрали перечень умений и сформулировали задания, соответствующие этому набору: создание 3D-объектов, визуализации и проектной документации, совершенствование инженерных решений и презентация проекта.

Так, оказалось, что работа в 3D-пространствах эмоционально привлекательна для обучающихся, поддерживает развитие мыслительных процессов высокого порядка, а также способствует профессиональному самоопределению и позволяет получить навыки, востребованные на рынке труда. По результатам эксперимента учёные предложили вариант совершенствования модели обучения с учётом возможностей 3D-технологий.

Как отметила профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии образования МГПУ Татьяна Машарова, слова которой приводит РИА новости, результаты эксперимента позволят повысить качество обучения в цифровой школе, а также подготовить высококвалифицированный и конкурентоспособный кадровый резерв.