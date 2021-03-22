Брюссель, , 12:06 — REGNUM Европейский санкционный режим в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека, применят 22 марта министры иностранных дел 27 государств ЕС. Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил по прибытии на встречу министров в Брюсселе.

«Мы применим механизм санкций за нарушение прав человека», — заявил Боррель.

Он добавил, что раскроет подробности после заседания глав МИД.

Ожидается, что участники заседания утвердят санкции против физических лиц, в числе которых будут и российские граждане. Эти люди, считает сообщество, ответственны за нарушение прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта ЕС впервые применил санкции в рамках нового механизма, связанного с нарушением прав человека. В чёрный список попали российские граждане — четыре руководителя силовых ведомств.

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