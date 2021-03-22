Москва, , 11:54 — REGNUM Власти Таиланде смягчают правила обязательного карантина для всех иностранных туристов, прибывших в страну. Послабления вступают в силу с 1 апреля 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, обязательный карантин сокращен с 14 до семи дней для туристов, вакцинированных от COVID-19, и с 14 до 10 дней для туристов без прививки, прибывших из страны, где не зафиксировано новых штаммов коронавируса.

При этом важное условие смягченного карантина — разрешение туристам покидать свои номера и пользоваться сервисами отеля (тренажерный зал, бассейн). А с 1 июля туриста на карантине будет разрешено обедать в ресторанах отеля и делать массаж.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда не собираются отменять 14-дневный карантин для иностранных туристов.

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