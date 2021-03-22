Ярославль, 22 марта, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Ярославской области нет проблемы с нехваткой вакцины от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Yarregion.ru Вакцина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России подходят к концу запасы вакцины. В Ярославской области, наоборот, ситуация стабильная. С момента начала всеобщей вакцинации в регион поступило 56 472 доз вакцины, последняя поставка была 20 марта в количестве 2000 доз, сообщает правительство Ярославской области.

51 242 человека прошли первый этап вакцинации, 38 095 человек получили две дозы вакцины.