Красноярск, , 11:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в краевом оперштабе.

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За всё время в регионе скончался 3061 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта в Красноярском крае выявлено 65 656 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 60 774 человека.

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