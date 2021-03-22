Москва, , 11:53 — REGNUM Российские спасательные службы на море и Береговая охрана США отработали взаимодействие при крупных разливах нефти и морских авариях. Это произошло 22 марта в рамках учений по связи BRAVO-2021, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Отмечается, что стороны отработали на учениях вопросы организации оповещения и последующей связи при взаимодействии на фоне крупномасштабных разливов нефти на море и других морских аварий.

Учения продемонстрировали нормальную работу связи, пояснили в ведомстве. С российской стороны к ним привлекли Морспасслужбу, морской спасательно-координационный центр «Владивосток» и приморский филиал Морспасслужбы.