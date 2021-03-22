Гавана, , 11:52 — REGNUM На Кубе 22 марта начинается проведение испытаний с использованием вакцины Sovereign 02 против COVID-19 в группах населения, подверженных риску заражения, включая сектор общественного здравоохранения. Об этом пишет Prensa Latina.

Будет проведен процесс иммунизации для оценки прямого и косвенного воздействия препарата. В этом научном мероприятии примут участие 150 тысяч добровольцев, и его результаты дополнят данные о клинической эффективности.

Аналогичным образом будет оцениваться снижение заболеваемости и распространения пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Испытания начнутся в нескольких учреждениях Гаваны, сертифицированных для вакцинации.