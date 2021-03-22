Саратов, , 12:23 — REGNUM В Саратовской области за минувший день умерли семь пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 22 марта, 764 человека. Об этом сообщает облминздрав.

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Осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, стали причиной гибели за сутки четверых мужчин и троих женщин в возрасте от 55 до 74 лет, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 22 марта, достигло 53 371 человека, за сутки выявлены 164 новых случая заражения. Накануне заболели 165 человек. Выздоровели с начала пандемии 48 093 пациента, или 90,1%, за сутки — 125 человек.

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