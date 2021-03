Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Сценарист и креативный директор The Last of Us Нил Дракманн заявил, что сериальная адаптация игры временами будет «сильно отклоняться» от первоисточника. Об этом 21 марта сообщило издание Eurogamer.

Дракманн отметил, что авторам сериала куда важнее показать саму суть своих персонажей, чем беспокоиться о точном соответствии различным деталям из оригинала. При этом часть диалогов будет перенесена в шоу прямиком из игры без каких-либо изменений.

Напомним, производством телесериала The Last of Us («Одни из нас») занимается компания HBO. Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи.

