Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 22 марта 2021, 11:50 — REGNUM В мэрии Ленинска-Кузнецкого прокомментировали обрушение части стены многоквартирного жилого дома. По данным властей, произошло частичное обрушение кирпичного отделочного слоя карнизной части фасада на 10 м ².
«Пострадавших нет. Незамедлительно произведены работы по ограждению данного участка сигнальными лентами. Выполнены работы по снятию аварийности и предупреждению дальнейшего обрушения отделочного слоя», — рассказали «Сибдепо» в пресс-службе городской администрации.
Напомним, накануне, 21 марта, в сосетях появились кадры ЧП в Ленинске-Кузнецком — рухнула часть стены дома по улице Горького, 19. Здание 1987 года года постройки в списке аварийных не числится.