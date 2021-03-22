Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM Теперь уже бывшие сотрудники екатеринбургской полиции предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвинительное заключение в отношении экс-стажёра дежурной части отдела полиции № 3 УМВД Екатеринбурга и бывшего старшего оперативного дежурного дежурной части уже утверждено надзорным ведомством.

По версии следствия, мошенничество было совершено в отношении задержанных мигрантов. Тех должны были отправить на Родину, и правоохранители предлагали заменить наказание штрафом. Полицейские получили с задержанных деньги за «решение вопроса». В итоге сотрудники МВД обманули иностранцев, и тех всё равно выдворили из страны.

Экс-сотрудники МВД обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения». Обвиняемые могут получить до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе задержали две группы полицейских, которые вымогали взятки с жителей, якобы подозреваемых в сбыте наркотиков.

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