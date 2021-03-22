Симферополь, , 11:48 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 22−23 марта, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением южного циклона вечером 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидается сильный дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветра до 20−25 м/с», — сообщили в МЧС.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных подтоплениях территорий, росте числа ДТП. Также МЧС рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности.

Добавим, что по данным Росгидромета, в Симферополе 22−23 марта 7−8 градусов тепла днём и до — 1 градуса в ночное время. Лишь к воскресенью 28 марта в столице Крыма выглянет солнце и потеплеет до +11 градусов.