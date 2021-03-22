Красноярск, , 11:47 — REGNUM По состоянию на 22 марта в Красноярском крае выявлено 65 656 носителей коронавируса, в том числе 126 случаев заражения подтверждено за минувшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе края.

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Выздоровели ещё 116 человек. За весь период пандемии коронавирус победили уже 60 774 жителя Красноярского края.

В регионе за всё время проведено 2 491 506 тестов на коронавирус.

Напомним, 21 марта в Красноярском крае было подтверждено 127 случаев заражения SARS-CoV-2.

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