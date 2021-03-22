Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки использовано 380 доз вакцины от COVID-19, передаёт ИА REGNUM 22 марта. 197 человек получили пока первый компонент препарата, 183 добровольца — вторую дозу антиковидной вакцины.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 108 616 человек, за сутки — 197. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 70 783 человека, за сутки — 183», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области иссякает запас вакцины от COVID-19. Так, например, ранее сообщалось о том, что Дон получил около 109 тысяч доз антиковидной вакцины. Очередную партию в объёме 23 тысяч доз Ростовская область должна была получить до 21 марта. Осуществлена ли поставка, пока неизвестно.

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