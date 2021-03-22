Нейпьидо, 22 марта 2021, 11:48 — REGNUM На сегодняшний день общее число погибших при столкновениях участников протестных акций с силовиками в Мьянме, с момента прихода к власти в стране военных, достигло 250. Об этом 22 марта сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме на своей странице в соцсети Twitter.
«250 человек убиты в результате переворота», — говорится в сообщении.
Также указывается, что с 1 февраля в Мьянме арестовали или приговорили к лишению свободы 2665 человек и еще 2290 жителей страны задержаны или в отношении них выдан ордер на арест.
Как передавало ИА REGNUM, 19 марта в ООН сообщили, что число погибших в ходе протестов в Мьянме достигло 211.