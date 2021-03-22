Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Экс-премьер-министр Грузии Георгий Гахария 22 марта в беседе с журналистами заявил, что не собирается уходить из политики. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Бывший глава грузинского правительства не рассказал о том, в качестве кого продолжит работу, но пообещал сообщить подробности позже.

«Я никуда не собираюсь уходить, более того, не уйду и из политики. Реально мы следуем планам, нашей повестке дня, что даст нам возможность в ближайший период рассказать подробности в ближайшее время», — заявил Гахария.

Напомним, Гахария подал в отставку 18 марта. Он заявил, что уходит с поста, так как не согласен с тем, что суд постановил арестовать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси. Новым премьер-министром Грузии был назначен Ираклий Гарибашвили.

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