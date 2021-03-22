Москва, 22 марта 2021, 11:44 — REGNUM Запущенный с космодрома Байконур южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500−1 успешно выведен на целевую орбиту. Об этом 22 марта говорится в Twitter Роскосмоса.
«После двух включений двигателя разгонного блока «Фрегат» южнокорейский аппарат дистанционного зондирования CAS500−1 штатно отделился на целевой орбите», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту также дополнительную полезную нагрузку заказчиков из 18 стран. На 25 марта запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками британской компании OneWeb с космодрома «Восточный».
Читайте также: Ракету «Союз» подготовили к вывозу на стартовый стол космодрома Восточный