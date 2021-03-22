Казань, , 12:24 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвержден у 45 человек. Накануне COVID-19 зарегистрировали у 46 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 22 марта, подтверждено 19 066 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 796 пациентов, за сутки — шесть человек. Всего произошли 398 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых смертей накануне не зарегистрировано, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за сутки госпитализировали 22 человека, 23 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 25 новых носителей вируса, пять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии управление Роспотребнадзора отложило вопрос о снятии коронавирусных ограничений до апреля. Одним из оснований такого решения стала вероятность появления в республике гриппа В. Этот штамм особенный и появляется под конец эпидсезона. Уровень коллективного иммунитета от иммунизации пока недостаточный, поэтому все профилактические меры сохранятся.

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