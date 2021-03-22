Москва, , 11:42 — REGNUM Министерская встреча стран — участниц Арктического совета состоится 19−20 мая. Об этом 22 марта заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов на онлайн-брифинге.

Дипломат является старшим должностным лицом Арктического совета от России. Он сделал заявление по итогам заседания старших должностных лиц Арктического совета.

Корчунов отметил, что участники пленарного заседания обсуждали подготовку министерской встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к председательству РФ в Арктическом совете. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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