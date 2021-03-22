Самара, , 11:46 — REGNUM 203 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Сообщается, что всего по области было выявлено 53 939 случаев заражения этой инфекцией. При этом 50 569 человек справились с ней, в том числе 242 человека победили вирус в минувшие 24 часа. В регионе была констатирована смерть всего 1016 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составляет 31,81 (в России — 65,34), а коэффициент летальности в области составил 1,88 (в России — 2,14).

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 21 марта по области за сутки было выявлено 205 случаев заражения коронавирусом.