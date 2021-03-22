Волгоград, , 11:45 — REGNUM Ещё 129 носителей коронавируса выявлены 22 марта в Волгоградской области. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 120 пациентов, скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждены 52 549 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 50 273 человека, скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 907 пациентов.

В стационарах находятся 2239 взрослых и шесть детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1369 пациентов.