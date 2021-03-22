Вашингтон, , 11:45 — REGNUM В США на аукционе Houston выставили редкую модель Dodge Charger 1968 года выпуска. Об этом сообщается на сайте duPontRegistry.

Всего было выпущено 264 таких моделей. Выставленная на продажу модель — единственная, которая получила коробку «автомат» и была окрашена в оттенок Dark Blue Metallic. В 1992 году машина была отреставрирована.

Dodge Charger оснащён оригинальным двигателем Hemi 426, выдающий 425 «лошадей» (664 Нм), а также гидравлическим распредвалом Mopar Performance. В салоне модели имеется радио с 8-трековым плеером, сиденье с подлокотником, а также автографы гонщиков Дона Гарлитса и Ширли Малдауни на большом хромированном воздухоочистителе. Пробег авто составляет 46 662 мили (75 095 км).

Напомним, с 20 по 27 марта текущего года американский аукционный дом Barrett-Jackson's Scottsdale проведёт торги, на которых будет выставлена на продажу редкая модель Vector M-12 с двигателем Lamborghini Diablo V12, которая была разработана и изготовлена специально для принца Брунея.

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