Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом. скончались шесть женщин в возрасте от 70 до 86 лет и восемь мужчин в возрасте от 60 лет до 81 года. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 3 414 пациентов с коронавирусом.

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