Санкт-Петербург, 22 марта, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путём подтвердили 865 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что на 16 случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 22 марта сообщили в федеральном оперштабе. Также немного снизилась суточная смертность. Третий день подряд число новых носителей в городе не превышает планку в 900 человек в сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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«В целом в Петербурге наблюдается снижение распространения инфекции, но в любой момент может начаться рост», — заявили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 387 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 337 800 человек, из них 245 пациентов были выписаны за истекшие сутки.

От COVID-19 в Петербурге с марта 2020 года по 22 марта 2021 года скончались 11 952 человека, в том числе 35 человек — за последние сутки. Новый суточный показатель смертности — на два случая меньше, чем днем ранее, и второй среди регионов РФ после Москвы. Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11 245 человек.

В Петербурге на сегодняшний день развернуты 6248 коек для лечения больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 1800 коек (28,8%). Доля тяжелых больных в стационарах составляет 28%. На аппаратах ИВЛ находятся 187 пациентов.