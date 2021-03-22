Краснодар, , 11:39 — REGNUM Налоговая служба обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с банкротным иском к одному из местных кирпичных заводов. Претензии к ООО «Семисводный кирпичный завод» пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск ИФНС России №17 по Краснодарскому краю поступил в суд 18 марта 2021 года. Сумма задолженности не сообщается.

В ЕГРЮЛ уточняется, что завод создан в апреле 2006 года в станице Троицкая Крымского района Краснодарского края для производства кирпича. Директор с 2017 года — Григорий Шестопал. Владельцем 20% является Виктор Силивря, оставшаяся часть числится собственной долей фирмы.

Напомним, в 2021 году в банкротном сегменте арбитражей всё чаще в качестве ответчиков стали появляться предприятия — производители продукции строительной индустрии. Среди них не только кирпичные заводы, но и заводы металлоконструкций, стройматериалов.