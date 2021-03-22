Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Разработка настольной игры по мотивам популярной франшизы Bomberman была отменена. Об этом 21 марта сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/TowerGuardGames/status/1372764373274431488

Известно, что в игре должна была быть реализована специальная система модульного поля, которая позволяла создавать разнообразные уровни и менять внешний вид игровой карты прямо во время хода. Причина отмены разработки игры не сообщается.

Напомним, Bomberman — это серия аркадных игр, в которых геймеры управляют Бомберменами, маленькими человечками со взрывчаткой. Релиз первой части состоялся в 1983 году.

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