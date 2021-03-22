Выборг, Ленинградская область, , 11:43 — REGNUM Судоходный Сайменский канал, который через Выборг соединяет сайменский водораздел с Финским заливом, открылся 22 марта для грузового движения. Об этом сообщает финское издание Yle.

Движение грузового водного транспорта начнется сразу после открытия шлюзов. При этом канал останется закрытым для прогулочных судов, движение которых с 2020 года приостановлено из-за пандемии коронавируса.

«Ледоколы пробили на Сайме глубокие водные фарватеры. Людей призывают не выходить на лед вблизи с открытыми путями движения судов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Сайменский канал выполняет роль ключевой транспортной артерии для юго-восточной Финляндии. Он соединяет финское озеро Сайма и Выборгский залив в России. Канал был построен в 1856 году. Сегодня он имеет общую протяжённость с морским фарватером — 57,3 км, из которых Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Финляндия планируют модернизировать Сайменский канал