Москва, , 11:38 — REGNUM Ежегодный фестиваль ирландской культуры Irish Week проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 28 марта. Для москвичей и гостей российской столицы помимо кинопоказов и театральных постановок подготовлена насыщенная танцевально-музыкальная программа, которая, как утверждают организаторы, при помощи зажигательных ирландских мотивов заставит любое тело и душу пуститься в пляс.

В Москве состоится фестиваль-парад ирландского танца Фестиваль ирландской культуры Irish Week

26 марта лучшие танцевальные коллективы Москвы поделятся с публикой взрывной энергией и красотой в рамках фестиваля-парада ирландского танца «St. Patrick’s Dance Parade» на сцене концертного зала «МИР». Танцевальное шоу будет сопровождаться живой концертной программой музыкантов коллектива Lost Temple Brothers, в руках которых оживают народные ирландские музыкальные инструменты. Пришедших на фестиваль заранее прямо в фойе концертного зала на открытом мастер-классе научат несложным движениям различных видов ирландского танца.

Подробная программа и билеты по номинальной цене — на сайте фестиваля http://irishweek.ru/