Воронеж, , 11:37 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 марта. Сутками ранее, 21 марта, сообщалось о 205 новых пациентах с подтверждённым COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 73 281 человек. Выздоровели из них уже 67 817 пациентов, в том числе 238 выписаны за последние сутки.

В Воронежской области коронавирус и осложнения на его фоне унесли жизни уже 2 655 человек. Новые летальные исходы регистрируются ежедневно — за минувшие сутки подтверждено шесть новых смертей среди пациентов с COVID-19.