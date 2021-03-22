Житомир, Украина, , 11:39 — REGNUM В Житомирской области жители села Грозино перекрыли трассу Киев — Ковель, требуя остановить вывоз мусора из Львова на местный полигон. Об этом сообщил 22 марта телеканал «1+1».

Участники акции заявили, что «львовский» мусор в течение трёх лет незаконно возят на полигон бытовых отходов, расположенный недалеко от их села.

По словам протестующих, свалка уже более 50 лет назад исчерпала свой ресурс, а из-за постоянного пополнения она разрастается и уже подбирается к домам.

«Просим прощения у всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, чтобы не завозили мусор из других регионов», — сказала журналистам одна из участниц акции протеста.

Напомним, с 2016 года, когда во Львове произошёл пожар на крупнейшей Грибовичской свалке, фуры с львовским мусором регулярно ловят во многих регионах Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Винницкой области Украины задержали пять фур с «львовским» мусором