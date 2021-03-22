Пенза, , 12:20 — REGNUM В Пензенской области число инфицированных, по информации на 22 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 41 081 человек, заболевание подтвердились еще у 110 пензенцев. Сутками ранее заболели 107 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Выздоровели всего 37 466 пациентов, или 91,2% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 130 человек. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 498 пациентов, двое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Пензенской области Александр Никишин 18 марта заявил об отсутствии новых партий вакцин от COVID-19. К концу марта в Пензенскую область должна поступить ещё одна — «ЭпиВакКорона». Она не требует такого жесткого соблюдения хладовой цепи, как «Спутник V», поэтому количество прививочных пунктов может возрасти до 100, препарат доставят даже в фельдшерско-акушерские пункты.

Читайте также: В Пензенской области не хватает вакцины от COVID-19