Джакарта, , 11:36 — REGNUM Полиция по борьбе с терроризмом в Индонезии арестовал 22 подозреваемых в терроризме в Джакарте, Северной и Западной Суматре, сообщает CNN Indonesia.

Специальный отряд по борьбе с терроризмом арестовал двух подозреваемых в Джакарте, затем в провинции Западная Суматра — 6 человек, а в провинции Северная Суматра — 14 человек.

В начале марта было обнаружено, что антитеррористическая служба национальной полиции арестовала десятки подозреваемых в терроризме в регионе Восточная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что вакцина против коронавируса AstraZeneca будет использоваться в ряде исламских школ-интернатов на Восточной Яве.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцину AstraZeneca будут применять в школах-интернатах Индонезии