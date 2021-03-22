Москва, , 11:35 — REGNUM Первые результаты испытаний модернизированного двигателя АИ-222−25 для самолёта Як-130 планируется получить уже к концу 2021 года. Об этом 22 марта заявил руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» (входит в госкорпорацию «Ростех») Алексей Громов.

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Он отметил, что в настоящее время специалисты предприятия ведут работы по повышению надёжности горячей части, турбины, камеры сгорания, компрессорной части для повышения КПД и улучшения эксплуатационных характеристик.

«У нас где-то к середине года будут доработаны все детали для того, чтобы поставить их на двигатель, и приступить к технологическим испытаниям, с целью подтвердить характеристики», — цитирует ТАСС Громова.

Глава предприятия добавил, что испытания образца двигателя пройдёт до конца года.

Напомним, в феврале 2021 года в ОДК заявляли о планах создать совместно с с Центральным институтом авиационного моторостроения имени Баранова цифровой двойник двигателя АИ-222−25 для проведения виртуальных экспериментов. Отмечалось, что это позволит подтвердить и развить ключевые характеристики этого двигателя — ресурс, надёжность и ремонтопригодность, а также снизить себестоимость его изготовления и сервисного обслуживания. Реализация проекта рассчитана на два года.

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