22 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Комаров, , 12:39 — REGNUM На Урале за последний месяц с небольшим уже два человека погибли на железнодорожных станциях. 13 февраля в Билимбае Свердловской области 23-летняя Полина Петрова спешила на электричку. Вечером того же дня она должна была улететь на Кубу, где планировала отдохнуть. Но по второму пути на большой скорости шёл грузовой состав. В итоге жизнь девушки оборвалась.

Железная дорога

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Ещё одна аналогичная трагедия произошла утром 20 марта в челябинском Чебаркуле. Там на электричку торопилась 16-летняя школьница. В этот момент её сбил грузовой поезд.

«Пустили поезд по первому пути, а электричку по третьему, и это нормально? Убили мне внучку…» — написала в соцсети «ВКонтакте» бабушка погибшей.

На странице женщины — фотографии девочки, скан почётной грамоты «За успехи в учёбе и активную общественную работу», школьные отметки. Девочка училась на «четыре» и «пять». В статусе бабушки погибшей написано: «20.03.21 г. Остановилась жизнь. Не стало тебя… Нет и меня…».

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По предварительным данным Уральского следственного управления на транспорте, девушка, погибшая в Чебаркуле, якобы перебегала пути в неположенном месте и была в наушниках. При этом 23-летняя свердловчанка, погибшая в Билимбае, переходила пути в предусмотренном для этого месте (что отчётливо видно на видео), и, как было установлено позднее, её уши ничем не были заняты. Однако это не уберегло её от гибели.

Поезд сбил девушку под Первоуральском Цитата из видео на YouTube

Обе трагедии вызвали широкий резонанс, в том числе на форумах и в социальных сетях. Многие граждане отмечали, что на железной дороге, как, впрочем, и на автомобильной, нужна внимательность. Касается это и собственно станций. Кстати, перед прохождением товарного поезда по станции пассажиров обычно предупреждают по громкой связи. Впрочем, если пассажир опаздывает на электричку и прибегает в самый последний момент, то вполне возможно, что он мог не услышать этого объявления. И, конечно же, несущийся со скоростью локомотив не будет никого пропускать. Машинист просто не успеет его остановить перед внезапно оказавшимся впереди человеком.

«Вообще, как мне кажется — это неправильно: мимо электрички, открывшей двери, проносится грузовой состав. Человек вышел на междупутье, его просто потоком воздуха может затянуть или отбросить. Что касается бедной девушки — перебегать пути перед поездом всегда было опасным делом…» — отмечает один из граждан, комментируя трагедию, произошедшую 20 марта.

«Если девочка понадеялась проскочить, то никто, кроме неё, не виноват», — добавляет Ксения К.

Пишут и конкретно про Чебаркуль. Один из форумчан отмечает, что приезжал в этот город в 1990-х, будучи студентом. «Такие ситуации, как на видео, были неоднократно, правда, без погибших. Машинист электропоезда просто не открывал двери, пока встречный состав не пройдет. После этого только начиналась посадка и высадка пассажиров», — сообщает интернет-пользователь.

Ещё один гражданин считает, что погибшая 20 марта на станции Чебаркуль девушка переходила пути в положенном месте, по специальному переходу. Также форумчанин полагает, что несколько лет назад на станции была возможность создать подземный либо надземный переход к платформе, на которой останавливаются пассажирские поезда. «Почему это не сделано?» — вопрошает челябинец и не исключает, что подобный случай на этой станции не последний.

Девушка подбегает к железнодорожному переходу Цитата из видео на YouTube

Отмечу, на некоторых станциях проход к электричкам и пассажирским поездам вполне себе безопасный. Например, на станции Решёты Свердловской железной дороги, где он оборудован под путями, или на станции Северка, где на каждую платформу можно попасть над путями. На станции Билимбай, где 13 февраля погибла Полина Петрова, пешеходный мост сделали несколько лет назад. Но он позволяет перейти от первого пути до последнего, без выхода на платформу.

Многие граждане также полагают, что одновременно с пассажирскими поездами нельзя пускать товарные. Кроме того, пассажирские лучше пропускать по первому пути, а все остальные — по другим. Это позволит минимизировать риски травмирования граждан по пути на электричку. Кстати, в феврале, после трагедии на станции Билимбай, корреспондент ИА REGNUM адресовал вопросы об этом пресс-службе Свердловской железной дороги, но ответа на них так и не последовало. А тем временем СКР возбудил дело. Его расследуют по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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И, конечно же, пассажирам не нужно забывать о том, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Перебегать перед близко идущим поездом — огромный риск, который может обернуться гибелью. Если видите, что не успеваете на свой поезд, а по ближайшему к вам пути несётся товарный, может, лучше обождать? И, конечно, при переходе через пути нужно смотреть по сторонам! Торопливость и невнимательность могут слишком дорого обойтись…