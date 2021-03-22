Москва, 22 марта 2021, 11:34 — REGNUM Сегодня, 22 марта, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XX Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что молодые писатели внесли большой, плодотворный вклад в приумножение лучших традиций отечественной многонациональной литературы.
«Форум открыл миру целую плеяду ярких и самобытных дарований. Уверен, что юбилейный форум станет вдохновляющим событием для всех начинающих писателей и поэтов», — отметил Путин и пожелал участникам.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин читает своим внукам книги российских и советских авторов.
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