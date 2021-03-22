Москва, , 11:33 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1586 случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 марта оперативный штаб столицы.

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«Подтверждено 1 586 новых случаев заражения, госпитализировано 604 человека, скончались 56 пациентов», — рассказали в штабе.

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Также в Москве ещё 1132 пациента справились с заболеванием и были выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области 22 марта подтверждены 88 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 419 тестов.