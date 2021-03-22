Климент Александров, 22 марта 2021, 14:20 — REGNUM США находятся в эпицентре растущей напряженности как с Россией, так и с Китаем — двумя странами, которых их национальная оборонная стратегия рассматривает как «почти равных» соперников в мире. В некотором смысле США создали самореализующееся пророчество на этот счет, сперва открыто выдвинув национальную стратегию, которая рассматривает эти страны как глобальную проблему, а затем и получив с этими странами проблемы.

США И Россия
США И Россия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно обнародованные документы показали, что опасения США относятся к 2018 году, когда Пентагон заявил, что «Китай является стратегическим конкурентом, использующим хищническую экономику для запугивания своих соседей, милитаризируя особенности в Южно-Китайском море. Россия нарушила границы соседних государств и имеет право вето на экономические, дипломатические решения и решения в области безопасности своих соседей». Всё это угрожает мировому порядку, утверждал Вашингтон.

Теперь новая администрация США выполняет свои обещания быть жесткой по отношению к Москве и Пекину. Президент Джо Байден сделал выпад против президента России. Российское посольство в Вашингтоне высмеяло США, отметив, что получает письма с выражением поддержки американо-российских отношений от жителей США, которые извиняются за «необдуманные шаги Вашингтона в сторону Москвы».

Джозеф Байден
Джозеф Байден
Gage Skidmore

Отношения между США и Россией находятся на самом сложном этапе со времен распада Советского Союза, отмечает CNN. Но то, что Байден нападает на президента России Владимира Путина, называя его «убийцей», — это не единственная проблема, стоящая перед Вашингтоном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по Азии рассказал о «глубокой озабоченности», которую он испытал по поводу политики Китая; советник по национальной безопасности Джейк Салливан также негативно высказался о Китае. «Так вот как вы собирались вести этот диалог? — спросил китайский дипломат Ян Цзечи. — Ну, я думаю, мы слишком хорошо думали о США».

В то время как жесткая позиция получает аплодисменты в США, мировой порядок может пострадать от этих размолвок.

Китай, Россия, Иран и Турция всё больше и больше работают сообща, чтобы подорвать США везде, где Вашингтон имеет влияние. И работают они по-разному.

Китай создает мощный военно-морской флот, который может бросить вызов США в Тихом океане. Он также укрепляет связи с традиционными американскими партнерами на Ближнем Востоке. США обеспокоены инвестициями Китая в регионе, а также в Африке, Южной Америке и Европе.

Корабли ВМС Китая
Корабли ВМС Китая
RIMPAC

Похоже, что такие страны, как Германия, приближаются к китайско-российской орбите и устали от американских лекций о таких вещах, как «Северный поток — 2». Всё, что нужно сделать Пекину и Москве в этих областях, — это добиться заключения несколько сделок, а не вытеснять Вашингтон.

Порт здесь и трубопровод там — вот как Россия и Китай медленно оттесняют США назад. Они знают, что у США есть огромные инфраструктурные проблемы дома и что волновые эффекты пандемии продолжают вызывать хаос на Западе.

Иран и Турция оседлали это глобальное истощение американской гегемонии. Они также хотят вторгнуться в государства на Ближнем Востоке и вытеснить союзников, партнеров и влияние США. Оба активны и в Африке. И хотят увеличить железнодорожное и автомобильное сообщение с Россией и Китаем.

Более широкая картина заключается в том, что эти трения затрагивают Израиль.

Во время холодной войны Ближний Восток был частично разделен между проамериканскими государствами и государствами, вооруженными СССР. Советы когда-то вооружали Сирию, Ирак и Египет — в то время как США имели более тесные союзы с шахским Ираном (до 1979 года), а также Саудовской Аравией и Турцией.

В те дни Турция была настоящим союзником НАТО. Однако всё изменилось с Исламской революцией в Иране, ростом фундаменталистского экстремизма, дрейфом Турции в сторону России и изменением судьбы региона.

Хотя Египет решил стать частью американской орбиты в регионе, а Америка вторглась в Ирак, общая картина заключается в снижении американского влияния. США устали от «бесконечных войн», и похоже, что Иран, Турция и Китай воспользуются выходом Америки из Афганистана.

Вывод войск США из Афганистана
Вывод войск США из Афганистана

Окончание холодной войны принесло гегемонию США на Ближнем Востоке, символизируемую огромной возглавляемой США коалицией против Саддама Хусейна в 1991 году и быстрым способом, которым американское военное преследование уничтожило армию Саддама. Однако этот краткий успех США был быстро подорван терроризмом, а теперь они в некоторых областях и проиграли. Иран захватил Ливан, Йемен, Ирак и Сирию; союзники США в Персидском заливе стремятся к более низкому статусу; Израиль работает с Грецией и Персидским заливом.

Администрация Обамы в конечном итоге попыталась удержать Израиль от Персидского залива с помощью Джона Керри и наделила силой Иран. Сегодня Иерусалим пользуется большей поддержкой Вашингтона, однако эта поддержка приходит в трудное время из-за подъема Ирана в регионе и нового партнерства Турции, Ирана и России. Израиль состоит в дружественных отношениях с Россией и Китаем, в отличие от США, а американское давление на Израиль направлено на ослабление отношений еврейского государства с Китаем.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц с недоумением раскритиковал комментарии Байдена о Путине. Это потому, что некоторые ждут, что Израиль в отношениях с Россией и Китаем будет делать то, чего хочет Вашингтон, но выбор Израиля более сложен.

Перед лицом иранской угрозы важны Россия и Китай, которые также имеют экономическое значение, отчасти из-за роли России в Сирии. Хотя Турция и Израиль формально имеют отношения, Анкара стремилась предотвратить отношения Иерусалима со странами Персидского залива и Косово. Израиль же быстро наращивает связи с Грецией и странами Персидского залива, а также с такими странами, как Индия. Но он также хочет позитивных отношений с Москвой и Пекином, а не враждебных, и ему важно убедиться, что его стратегическое и оборонное партнерство с США, которое всё больше означает оборонные связи на многих уровнях, остается нетронутым на фоне того, как Вашингтон усиливает риторику с Китаем.

Переговоры США и Китая на Аляске
Переговоры США и Китая на Аляске

Американские комментаторы, особенно среди произраильских голосов, связанных с истеблишментом национальной безопасности США, предупреждали об израильско-китайских связях в течение многих лет. И хотя многое в их словах было преувеличено, например образ Израиля, бегущего в объятия Китая, их общий посыл ясен: они хотят, чтобы Израиль подчеркнул, что относится к азиатской сверхдержаве холоднее.

Израиль внимательно относится к этим требованиям. Точно так же и по России Израиль поступает осторожно. Так было и раньше в сложных сценариях, например, во время событий 2008 года, когда у Израиля были хорошие отношения с Грузией.

Кроме того, к улучшению связей с Иерусалимом стремится Украина, а Украина и Россия увязли в споре вокруг Крыма и Донбасса. Израиль не хочет принимать чью-либо сторону во всём этом. Но с 2015 года, когда Москва усилила свою роль в гражданской войне в Сирии, Израиль работал с Кремлем над обсуждением сирийского вопроса.

В более широком контексте нынешний гнев США на Москву и Пекин может закончиться тем, что Россия, Китай, Иран и Турция одновременно назовут поведение Америки блефом, в некотором смысле утверждая свою роль в новом многополярном мире. Что уже незаметно происходит.

Владимир Путин с Си Цзиньпином перед заседанием круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»
Владимир Путин с Си Цзиньпином перед заседанием круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»
Kremlin.ru

В 2019 году в Бишкеке состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, а на следующий день — Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились с лидерами государств Центральной Азии, а также Индии и Пакистана для обсуждения региональных и глобальных проблем. Они приняли Бишкекскую декларацию, в которой подчеркивалась необходимость борьбы с «тремя силами зла», включая сепаратизм, терроризм и экстремизм. Страны заявили, что работают над тем, чтобы бросить вызов «трансграничной преступности» и «построить многополярный мировой порядок». Последнее имеет значение — они хотят многополярного мира. Россия, Иран и Турция совместно работают по Сирии в рамках Астанинского процесса. В каждом случае США не приглашаются. Израиль также часто не приглашают на эти форумы.

Короче говоря, многополярный мир уже здесь. Рано или поздно поднимающиеся страны попытаются навязать США этот вопрос. Как и при любой смене власти, переход может быть мирным. Например, когда Британия перестала быть глобальной империей в 1960-х годах. А может произойти крупная конфронтация.