Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили ещё 240 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 марта. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 38 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (96), а также Батайске, Новочеркасске и Таганроге (по девять). 32,5% заразившихся — жители региона в возрасте старше 66 лет, 7,1% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 78 672 человек. Выписаны с выздоровлением 70 254 пациента.

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