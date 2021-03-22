Краснодар, , 11:32 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 22 марта. Сутками ранее сообщалось о 123 новых заразившихся.

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«В Краснодаре выявлено 34 случая, в Сочи — 13, в Геленджике — 10. По семь новых пациентов в Новороссийске, Лабинском и Приморско-Ахтарском районах, шесть — в Тихорецком. По пять человек заболели в Тимашевском и Мостовском районах, четыре — в Кавказском, по три — в Апшеронском, Белореченском и Тбилисском районах», — уточнили в оперативном штабе.

За весь период пандемии на территории Краснодарского края подтвердилось 41 343 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 728,1. Выздоровели 36 183 пациента, скончались 2 221 человек.

В ковид-стационарах по данным на 22 марта находятся 1022 человека, в том числе в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 68 пациентов, еще один — на ЭКМО. 1 917 пациентов лечатся на дому.