Брюссель, , 11:34 — REGNUM Европейский союз введет санкции в отношении 11 физических лиц, которых в Брюсселе считают ответственными за ситуацию в Мьянме. Об этом 22 марта заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

«Мы введем санкции в отношении 11 физических лиц, вовлеченных в переворот и репрессии демонстрантов в Мьянме», — отметил глава дипломатии Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Камбодже призвали все правительства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объединиться и послать сигнал военной хунте Мьянмы с требованием немедленно освободить всех политических заключенных в стране.