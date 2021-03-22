Кемерово, , 11:31 — REGNUM В Кемерове, где строится здание нового аэровокзального комплекса внутренних авиалиний международного аэропорта имени А.А. Леонова, на 100% завершены работы по установке фасада. Об этом сообщила компания Limak Marash.

«На сегодняшний день на 90% завершены кровельные работы. Объём выполнения отделочных работ — 85%. Багажная система и лифты установлены на 95%. Полностью смонтированы стойки регистрации, — добавили в организации. — Численность инженерно-технического и рабочего персонала на строительной площадке составляет 700 человек».

Также в настоящий момент ведутся работы по внутренней отделке помещений. Ранее были установлены два телескопических трапа.

Запустить новый терминал в эксплуатацию планируют весной 2021 года.