Париж, , 11:34 — REGNUM Французская компания Renault представит серийный электрокроссовер Megane летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

За основу новинки возьмут концепт-кар Megane eVision. Серийный электромобиль укомплектуют ультратонкими батареями, которые позволят автомобилю проехать без подзарядки 450 км. Собран электрокроссовер будет на новой «тележке» CMF-EV.

Автопроизводитель установит на переднюю ось модели электромотор производительностью 217 «лошадей» (300 Нм), который питается от аккумуляторной батареи на 60 кВт-ч. Толщина питающего элемента всего 110 мм. Благодаря небольшой толщине батареи, пространство салона машины будет больше.

Дальность хода электрического Megane составит 450 км. Позднее авто получит аккумулятор на 87 кВт-ч от Nissan Ariya. Запас хода модели с такими аккумуляторами превысит 500 км.

Ранее стало известно, что компания Renault намерена возродить модель 4L (Quatrelle) в честь 60-летнего юбилея его бензиновой версии. Собирать планируют 4L в виде электрофургона. Концепт модели автопроизводитель представит осенью нынешнего года, а к 2025 году машину запустят в массовое производство.

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