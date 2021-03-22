Индианаполис, США, , 11:30 — REGNUM Суммарные продажи игры-песочницы Terraria превысили отметку в 35 млн копий. Об этом 21 марта сообщило издание Eurogamer.

Стоит отметить, что Terraria также стала самой популярной игрой в сервисе Steam. Раньше это звание принадлежало Portal 2 от Valve.

ИА REGNUM напоминает, что Terraria — это приключенческая игра со случайной генерацией мира, в которой геймерам нужно выживать, строить здания и побеждать опасных противников. Её релиз состоялся в 2011 году.

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