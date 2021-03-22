Красногорск, , 11:29 — REGNUM В Московской области от удушения шарфом во время игры с собаками погибла 11-летняя девочка, сообщила 22 марта старший помощник руководителя регионального главного следственного управления СКР Ольга Врадий.

По предварительным данным, утром 21 марта ребенок вышел на прогулку с двумя собаками во двор. Родители девочки находились дома. Около 11 часов утра соседи, обнаружив девочку лежащей во дворе без признаков жизни, сообщили об этом её родителям.

«Две собаки породы «Кане-корсо», с которыми девочка была на прогулке, причинили ей удушение, путем натягивания шарфа, расположенного на шее», — сообщила Врадий.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собаки напали на двух учащихся одной из школ в городе Костроме. Девочке пришлось обратиться за врачебной помощью в травмпункт, где ей обработали укус и назначили прививки от бешенства. По словам матери ребенка, аналогичный случай в этот же день произошёл с ещё одним воспитанником образовательного учреждения.

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