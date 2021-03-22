Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 43 и 42. Также зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

По информации на 22 марта, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 22 384 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 42.

Победил болезнь 20 441 пациент, доля выздоровевших составляет 91,3%. Из них за последние сутки вылечились 43 человек. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 783 пациентам.

Также в Чувашии умерли ещё семь пациентов с коронавирусом. Всего в республике скончались 1160 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашию поступило 1900 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»), до конца марта ожидается получение ещё 17 тыс. доз вакцины. В настоящее время республике передано почти 36,4 тыс. доз вакцины, привиты 33 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия ожидает ещё 17 тыс. доз вакцины от коронавируса