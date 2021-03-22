Самара, , 11:33 — REGNUM Доследственную проверку по факту гибели женщины и несовершеннолетнего ребенка организовали в Самарской области. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 21 марта текущего года на реке Криуша рядом с Нефедовским причалом: 54-летняя женщина и ее пятилетний внук провалились под лед и погибли.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что погибшие не увидели промоину во льду из-за толстого слоя снега и провалились, а выбраться сами не смогли.

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