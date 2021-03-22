Москва, 22 марта, 2021, 11:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9284 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 7790 человек», — рассказали в штабе. Также за 24 последние часа в РФ от ковида скончался 361 человек.

Среди регионов России по числу заражения лидирует Москва — 1586 новых случаев. Далее следуют Санкт-Петербург и Подмосковье.

Всего в стране с начала распространения коронавируса выявили 4 466 153 случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию поступила новая партия вакцины от COVID-19.