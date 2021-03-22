Москва, , 11:27 — REGNUM В России может произойти всплеск заболеваемости туберкулезом из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 22 марта заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

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Как отметил врач, слова которого приводит Ura.ru, туберкулез за это время никуда не делся, однако люди из-за ситуации с SARS-CoV-2 не проходили соответствующие обследования.

«Нас ждет волна — это сто процентов. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке», — сказал он.

При этом Мясников указал, что за границей на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших туберкулезом, в то время как в России — от 60 до 100 человек на 100 тыс.

Также врач уточнил, что возможности лечения туберкулеза в настоящее время уменьшаются из-за того, что инфекция проявляет резистентность к антибиотикам.

Отмечается, что с выводами Мясникова согласилась фтизиатр Наталья Скрынник, добавив, что если число выявляемых больных упало, то они будут обнаруживаться позже, однако уже на поздней стадии развития заболевания и до этого могут заразить туберкулезом других.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта стало известно, что заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 20%.