Пермь, , 11:22 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба потребовала от администрации Осинского городского округа аннулировать результаты конкурса на строительство газопроводов из-за выявленных нарушений выявлены нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

В ведомство поступила жалоба на действия мэрии при проведении тендера. Изучив конкурсную документацию, антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик незаконно конкретизировал вид контрактов, указав критерий «Квалификация участника конкурса», по которому участникам закупки начислялись баллы только за исполненные контракты, связанные с газопроводами. В результате возникли риски создания преимущественных условий участия крупным и опытным хозсубъектам, не заинтересованным в снижении цены контракта. Администрация должна была предусмотреть возможность предоставления контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейных объектов капитального строительства, не ограничивая круг линейных объектов лишь газопроводами.

Кроме того, УФАС выявило необоснованное укрупнение цены контракта, что могло привести к ограничению конкуренции. Начальная (максимальная) цена контракта по закупке составляла более 70 млн рублей. Техзадание подразумевало строительство газопроводов в четырех деревнях Осы и Осинского района. По каждому объекту можно было привести отдельную закупку и привлечь больше участников, чтобы снизить цену контракта.

«Заказчик необоснованно укрупнил лот, вытеснив из числа потенциальных участников закупки малый бизнес, не способный либо освоить такой крупный лот, либо обеспечить исполнение контракта. Такие действия заказчика могут привести к ограничению конкуренции на торгах», — сказала заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Администрации Осинского городского округа выдано предписание с требованием отменить результаты конкурса, вернуть заявки участникам и внести изменения в конкурсную документацию с целью обеспечения большей конкуренции в рамках закупочной процедуры. Предписание должно быть исполнено до 2 апреля 2021 года.